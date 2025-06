Cantor Léo sofre queimaduras no rosto durante show em Pontal Incidente com máquina de fogo não causou ferimentos graves Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h24 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h24 ) twitter

Cantor Léo fica ferido após ter rosto atingido por fogo durante show no interior paulista

O cantor sertanejo Léo, da dupla com Rafael, sofreu queimaduras no rosto durante uma apresentação em Pontal, São Paulo. O acidente ocorreu quando uma máquina de fogo foi acionada enquanto ele se abaixava próximo ao equipamento, lançando uma labareda em sua direção.

Apesar do susto, Léo conseguiu apagar o fogo rapidamente e não sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido pela equipe médica do evento e gravou um vídeo para tranquilizar os fãs, afirmando que o incidente foi um acidente com o equipamento de sua equipe, sem culpa de ninguém.

Assista ao vídeo - Cantor Léo fica ferido após ter rosto atingido por fogo durante show no interior paulista

