Dia dos Namorados movimenta comércio na 25 de Março, em São Paulo

O Dia dos Namorados está chegando e os apaixonados já estão se preparando para a data especial. Em São Paulo, a famosa Rua 25 de Março oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo roupas, calçados e flores. As cestas personalizadas são uma tendência entre os compradores, com preços variando de R$ 130 a R$ 250, dependendo do luxo e dos itens inclusos. Além disso, o Ceagesp estima que só no próximo dia 12 de junho sejam distribuídas 166 toneladas de flores.



