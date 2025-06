Carlo Ancelotti assiste a jogo do Corinthians na Neo Química Arena Neymar se desculpa após expulsão em partida do Brasileirão Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h46 ) twitter

Fala Esporte: Carlo Ancelotti assiste a jogo do Corinthians e Vitória

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, esteve presente na Neo Química Arena, em São Paulo, para assistir ao confronto entre Corinthians e Vitória, que terminou sem gols. Após a partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ancelotti reuniu 14 jogadores em um hotel para iniciar os treinos com a seleção.

Em outro jogo do Brasileirão, o Botafogo venceu o Santos por 1 a 0. Neymar foi expulso após receber dois cartões amarelos e utilizou suas redes sociais para pedir desculpas aos colegas de equipe e aos torcedores santistas. O atleta destacou que o desejo de marcar gols pode levar a erros e expressou arrependimento pelo ocorrido. Com a expulsão, Neymar ficará fora das próximas partidas a menos que renove seu contrato com o Santos, que expira no final de junho. O Campeonato Brasileiro fará uma pausa devido às eliminatórias da Copa do Mundo, retornando em 12 de junho.

Assista em vídeo - Fala Esporte: Carlo Ancelotti assiste a jogo do Corinthians e Vitória

