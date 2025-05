Carlo Ancelotti assume comando da seleção brasileira Nomeação do técnico italiano gera reações mistas entre torcedores Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h27 ) twitter

Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira

Carlo Ancelotti foi anunciado como o novo técnico da seleção brasileira, trazendo consigo uma vasta experiência adquirida em clubes de prestígio. Sua estreia oficial no comando da equipe ocorrerá em junho, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A chegada de Ancelotti ao Brasil gerou uma mistura de entusiasmo e ceticismo entre os torcedores. Muitos expressam confiança em sua capacidade de liderar a equipe nacional de volta ao sucesso, destacando sua familiaridade com jogadores brasileiros que atuam na Europa. No entanto, há quem questione a diferença entre treinar clubes e uma seleção nacional, levantando dúvidas sobre sua adaptação ao novo desafio.

O técnico italiano tem a missão de quebrar o tabu de que nenhum estrangeiro jamais levou uma seleção ao título mundial. A Confederação Brasileira de Futebol busca recuperar o prestígio da seleção em um curto período, apostando na experiência de Ancelotti como um dos treinadores mais vitoriosos do futebol mundial.

