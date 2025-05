Vídeo: policiais desarmam crianças que brincavam com pistola nos EUA

Nos Estados Unidos, uma ação rápida da polícia impediu uma tragédia ao desarmar duas crianças, de 7 e 9 anos, que brincavam com uma pistola. Os policiais cercam a casa onde os meninos estavam no quintal. Um deles pega a arma do irmão e aperta o gatilho, mas a pistola falha. As imagens do drone foram fundamentais para orientar a operação segura, e nenhum ferimento foi registrado. Após o incidente, a família recebeu apoio psicológico e acompanhamento social.



