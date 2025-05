Carreta desgovernada desce ladeira e causa acidente com feridos em São Paulo Veículo atinge carros e destrói parte de casa; dois feridos sem risco de vida Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 14h01 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carreta desgovernada desce ladeira, bate em carros, destrói casa e deixa feridos em SP

Em São Paulo, uma carreta transportando um container perdeu força ao subir uma ladeira e desceu de ré, atingindo vários carros antes de colidir com o muro de uma casa. A colisão danificou a parede e o telhado da garagem. Duas pessoas ficaram feridas: uma mulher que tentou escapar do veículo desgovernado e um morador da residência atingida. Felizmente, nenhum dos feridos corre risco de vida. A empresa responsável pelo caminhão comprometeu-se a arcar com todos os danos causados pelo acidente.

Assista em vídeo - Carreta desgovernada desce ladeira, bate em carros, destrói casa e deixa feridos em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!