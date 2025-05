SP: idosa é detida após atropelar mulher na faixa de pedestres

Uma idosa foi detida após perder o controle do carro e atropelar uma mulher na região central de São Paulo . A vítima atravessava a rua na faixa de pedestre quando foi atingida por um veículo em alta velocidade que continuou até colidir com a fachada de um restaurante. Dentro do carro estava um casal de idosos; a mulher ao volante sofreu ferimentos leves e relatou que acelerou para passar no sinal amarelo, mas perdeu o controle. Ela foi ouvida na delegacia e liberada.



