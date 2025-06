Carro pega fogo na avenida Washington Luiz em São Paulo Motorista sai ileso após incêndio destruir veículo na zona sul Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h23 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro pega fogo na avenida Washington Luiz, zona sul de São Paulo

Na manhã desta segunda-feira, um carro foi destruído por um incêndio na avenida Washington Luiz, uma das vias mais movimentadas da zona sul de São Paulo. O motorista conseguiu escapar ileso antes que o veículo fosse totalmente consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros está investigando as causas do incêndio, que já foi controlado. Apesar do susto, não houve feridos no incidente.

Assista ao vídeo - Carro pega fogo na avenida Washington Luiz, zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!