Casal acusa PMs de agressão na zona leste de São Paulo Motoboy e esposa relatam violência policial após abordagem Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h20 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h20 ) twitter

Policiais são flagrados agredindo casal na zona leste de São Paulo

Um casal em São Paulo afirma ter sido agredido por policiais militares durante uma abordagem na zona leste da cidade. Hércules, um motoboy, conta que foi abordado por uma viatura após buscar sua esposa no trabalho. Ele sofreu ferimentos na cabeça e levou seis pontos na testa. Sua esposa, Laisla, também relata ter sido agredida ao tentar filmar a ação.

Conforme o relato do motoboy, a abordagem aconteceu quando ele parou para conversar com amigos na calçada. A moto estava sem placa devido a um acidente anterior. Durante a ação policial, Hércules diz ter sido imobilizado e agredido com um cacetete e uma arma de choque. Laisla tentou registrar a cena, mas foi impedida e também agredida.

A Polícia Militar informou que está investigando o incidente e analisando as imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos. Segundo o boletim de ocorrência, o motoboy teria resistido à abordagem, justificando o uso da força. O casal foi levado à delegacia após o ocorrido.

Assista ao vídeo - Policiais são flagrados agredindo casal na zona leste de São Paulo

