Casal de advogados é preso por suspeita de homicídio para desvio de R$ 15 milhões Advogados teriam planejado assassinato de clientes para apropriação de bens Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h30 )

Um casal de advogados foi preso em São Carlos, no interior de São Paulo, sob suspeita de planejar o assassinato de dois clientes para se apropriar de R$ 15 milhões. Hércules Barroso e Fernanda Morales Teixeira são acusados de serem os mandantes do crime contra os empresários José Eduardo e Rosana Ferrari. Os corpos das vítimas foram encontrados em uma chácara em São Pedro, com sinais de tortura e marcas de tiros.

A polícia afirma que os advogados trabalharam para o casal por dez anos e durante esse período convenceram as vítimas a transferir bens e pagar despesas processuais fictícias. Dois homens suspeitos de executar o crime também foram presos na operação.

A defesa dos advogados nega qualquer envolvimento nos homicídios e afirma que a relação era estritamente profissional. A investigação continua para reunir mais provas sobre o caso.

