Casal é encontrado morto em Osasco; polícia investiga homicídio seguido de suicídio

Em Osasco, na Grande São Paulo, Cintia Matos de Lima da Cruz, de 51 anos, e Jair Neres da Cruz, de 61 anos, foram encontrados mortos em sua residência. A filha adolescente descobriu os corpos ao retornar da escola e pediu ajuda aos vizinhos. A polícia suspeita que Jair tenha asfixiado Cintia antes de tirar a própria vida.

Os moradores relataram ter ouvido uma discussão momentos antes do ocorrido. Além de dividirem a casa, Cintia e Jair eram sócios em uma assistência técnica de máquinas. O evento chocou a vizinhança, que conhecia bem o casal e seus filhos. As autoridades continuam investigando para esclarecer os detalhes do caso.

