Casal em São Paulo tem casa invadida após contratar serviço de jardinagem online Advogado também sofre agressão em golpe envolvendo aplicativo de serviços Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 11h24 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h24 )

SP: mulher contrata serviço de jardinagem via aplicativo e tem casa invadida por ladrões

Em São Paulo, um casal teve sua casa invadida e bens avaliados em quase R$ 80 mil roubados após contratar um serviço de jardinagem por aplicativo. As imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar suspeitos ligados ao serviço contratado. A polícia investiga o caso para identificar os autores do crime.

Em outro incidente, o advogado Edgar foi agredido após tentar cancelar uma transação suspeita durante o conserto de uma máquina de lavar louça solicitado via aplicativo. Ele sofreu um prejuízo de R$ 17 mil, suspeitando de adulteração na máquina de cartão utilizada no pagamento.

Ambos os casos estão sob investigação policial e as plataformas responsáveis foram notificadas. Especialistas recomendam que usuários leiam atentamente os contratos dos aplicativos para entender as responsabilidades das plataformas. As empresas envolvidas afirmaram estar investigando os incidentes e prestando suporte às vítimas.

