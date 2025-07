Caso Oruam: entenda acusação contra o rapper Acusado de crimes, músico enfrenta audiência de custódia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h19 ) twitter

Caso Oruam: entenda acusação contra o rapper

O rapper Oruam foi preso e levado para um presídio no Rio de Janeiro após se entregar à Polícia Civil. Ele enfrenta acusações de desacato, resistência e lesão corporal. A entrega ocorreu após uma confusão em sua casa durante a tentativa de apreensão de um adolescente suspeito de crimes.

O menor, apontado como segurança de um chefe do Comando Vermelho, também se entregou à polícia. As autoridades investigam a possível ligação de Oruam com o tráfico de drogas e facções criminosas. Ele se apresentou acompanhado por sua mãe, namorada, advogado e seguranças.

Oruam pediu desculpas aos fãs e afirmou que pretende superar a situação: “Só pedi desculpa mesmo, dizer que amo muito os meus fãs e vou dar a volta por cima”, declarou. A audiência de custódia do músico deve ocorrer em breve.

