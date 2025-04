Casos de assédio sexual em viagens de ônibus são denunciados Mulheres relatam experiências de importunação sexual em trajetos entre São Paulo e Rio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 14h16 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h16 ) twitter

Assédio sexual no transporte público: saiba como denunciar

Duas mulheres compartilharam experiências de assédio em viagens de ônibus. Uma das vítimas, uma jovem de 18 anos, foi importunada enquanto se dirigia à faculdade. Em outro caso, a modelo Raquel Pozu relatou ter sido assediada durante uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ambas as situações destacam a importância de denunciar tais crimes.

Raquel Pozu, ao retornar de São Paulo para o Rio de Janeiro, acordou com um passageiro tocando sua perna. Ela relatou que o homem estava com o zíper aberto e, após o choque inicial, desceu do ônibus o mais rápido possível. A empresa de ônibus, em nota, afirmou que iniciou um processo de apuração, mas não identificou ocorrências anormais. A modelo está buscando reparação por meio de seu advogado.

No caso da jovem de 18 anos, ela conseguiu alertar seu pai, que confrontou o suspeito, mas foi ferido com uma faca. O agressor foi detido, mas liberado após a audiência de custódia. A jovem expressou medo de usar transporte público novamente. Ambas as vítimas enfatizam a necessidade de denunciar para que outras mulheres se sintam apoiadas.

