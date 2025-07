Cheias no Rio Grande do Sul deixam milhares desabrigados Porto Alegre enfrenta risco de transbordamento do Guaíba Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 15h51 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h51 ) twitter

Cheias no Rio Grande do Sul deixam 10 mil desabrigados

Mais de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas no Rio Grande do Sul devido às cheias dos rios. Em Porto Alegre, o nível elevado do Guaíba traz preocupação com um possível transbordamento, especialmente nas proximidades da usina do gasômetro.

Para prevenir danos maiores, cinco comportas foram fechadas usando sacos de areia e argila. Espera-se que a situação melhore apenas no final da semana, quando o nível das águas deve começar a baixar.

Além disso, a região enfrenta uma onda de frio intenso, com temperaturas abaixo de zero em várias cidades. Em algumas localidades, os termômetros registraram mínimas de menos cinco graus, agravando ainda mais as condições para os moradores desabrigados.

Assista ao vídeo - Cheias no Rio Grande do Sul deixam 10 mil desabrigados

