Chuva intensa causa estragos no Rio de Janeiro Petrópolis em emergência; mais de 500 desalojados no estado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 13h16 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h16 )

Chuva no RJ provoca transtornos em várias cidades e inunda centro de treinamento da seleção

As fortes chuvas na região serrana do Rio de Janeiro causaram alagamentos significativos e desabamentos. Em Petrópolis, o transbordamento do Rio Quitandinha inundou casas e comércios. Sirenes alertaram os moradores a buscarem refúgio em escolas e prédios públicos. Em Teresópolis, a Granja Comary centro de treinamento da seleção brasileira, também foi afetada.

No estado, o corpo de bombeiros realizou cerca de 80 resgates, com mais de 500 pessoas desalojadas. Em Angra dos Reis, um ônibus quase foi arrastado pela correnteza do Rio Bracuí. Em Belford Rroxo, uma casa desabou sem deixar feridos. A Defesa Civil permanece em alerta devido à previsão de novas chuvas na região.

