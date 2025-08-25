Logo R7.com
Chuvas intensas deixam centenas desabrigados no Rio Grande do Sul

São Lourenço do Sul decreta calamidade pública após enchentes

Chuvas no Rio Grande do Sul deixam mais de 500 pessoas fora de casa
Mais de 500 pessoas tiveram que deixar suas casas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em São Lourenço do Sul, o transbordamento de um córrego resultou no decreto de estado de calamidade pública. Famílias desalojadas estão sendo acolhidas em abrigos organizados pela prefeitura, enquanto o governo estadual fornece ajuda humanitária com colchões, cestas básicas e roupas de inverno.

Além disso, a tempestade afetou Canoas, onde ventos fortes danificaram telhados de oito casas e derrubaram árvores. Em Porto Alegre, não há registro de chuvas no momento, mas as temperaturas permanecem baixas, com máximas previstas em torno de 16 graus.

Assista ao vídeo - Chuvas no Rio Grande do Sul deixam mais de 500 pessoas fora de casa

