Cirurgia inovadora restaura visão usando dente do paciente

Técnica cirúrgica devolve a visão a pacientes com cegueira, utilizando o próprio dente

Uma técnica cirúrgica rara está permitindo que pessoas cegas voltem a enxergar ao usar um dente do próprio paciente para recuperar a visão. Um homem do Canadá, que ficou cego aos 13 anos devido a uma reação ao ibuprofeno, é um dos beneficiados pela cirurgia desenvolvida na Itália nos anos 1960.

O procedimento “dente no olho” oferece esperança para pacientes com cegueira extrema da córnea, quando transplantes não são possíveis. A cirurgia ocorre em duas etapas: primeiro, um dente do paciente é moldado para acomodar uma lente especial; em seguida, esse conjunto é implantado no local da córnea danificada após sua remoção.

Qual é a técnica cirúrgica inovadora que permite a restauração da visão?

A técnica cirúrgica inovadora chamada ‘dente no olho’ utiliza um dente do próprio paciente para recuperar a visão, especialmente em casos de cegueira extrema da córnea.

Como o procedimento é realizado?

O procedimento ocorre em duas etapas: primeiro, um dente do paciente é moldado para acomodar uma lente especial; em seguida, o conjunto é implantado no local da córnea danificada após sua remoção.


Em quais países a técnica tem sido aplicada com sucesso?

Graças ao avanço tecnológico e ao treinamento de novas equipes médicas, a técnica tem sido aplicada com sucesso em países como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos.

Técnica cirúrgica devolve a visão a pacientes com cegueira, utilizando o próprio dente

