Colisão entre lanchas em Morro de São Paulo (BA) deixa um morto e feridos Vítimas são levadas para hospital em Valença; Marinha investiga causas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 11h35 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h35 )

Batida entre lanchas deixa um morto e 14 feridos na Bahia

Um acidente envolvendo duas lanchas em Morro de São Paulo, Bahia, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 14 feridas. As vítimas foram encaminhadas ao maior hospital da região, localizado em Valença. Entre os feridos, Rafael Tavares Brito permanece em observação com quadro estável, enquanto Raimunda aguarda transferência para um hospital particular. José Roberto Alves Costa foi transferido para Salvador devido a uma fratura exposta na perna. A Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos investigam as causas do acidente, com militares já deslocados para prestar auxílio na região.

Assista em vídeo - Batida entre lanchas deixa um morto e 14 feridos na Bahia

