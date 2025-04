Comerciante desarma ladrão em assalto no Rio Grande do Sul Criminoso conhecido por envolvimento com drogas é preso após tentativa frustrada de roubo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h31 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h31 ) twitter

Comerciante surpreende ladrão e toma espingarda durante assalto no RS

Em Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, um comerciante reagiu a um assalto à mão armada em seu estabelecimento. Enquanto tomava chimarrão no balcão, ele foi surpreendido por um ladrão com uma espingarda. O comerciante começou a entregar seus pertences, mas aproveitou uma distração para tomar a arma de volta. O criminoso fugiu, mas foi rapidamente capturado pela polícia. Testemunhas afirmaram que ele era conhecido na área por seu envolvimento com drogas.

Assista em vídeo - Comerciante surpreende ladrão e toma espingarda durante assalto no RS

