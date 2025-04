Confronto em Guarulhos deixa suspeitos feridos após troca de tiros Policiais não se feriram durante a ação na Grande São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 13h59 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h59 ) twitter

Confronto com policiais em Guarulhos termina com suspeitos baleados

Em Guarulhos, dois homens se envolveram em um tiroteio com policiais. O veículo dos suspeitos, que tinha queixa de roubo, foi atingido por diversos disparos quando tentaram escapar após serem abordados. Uma peça de roupa foi deixada no carro, sugerindo que planejavam um assalto. As condições de saúde dos homens baleados não foram reveladas, enquanto nenhum policial sofreu ferimentos.

