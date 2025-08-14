Controle clonado facilita invasão a condomínio em Osasco Polícia prende um suspeito; dois ainda estão foragidos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Militar prendeu um homem que invadiu um condomínio em Osasco com controle remoto clonado.

Três suspeitos foram filmados pelas câmeras de segurança, mas dois conseguiram escapar.

No primeiro semestre deste ano, 1.429 roubos e furtos a condomínios foram registrados em São Paulo.

Recentemente, 28 pessoas foram presas por crimes semelhantes na região metropolitana.

A Polícia Militar prendeu um homem após ele invadir um condomínio em Osasco usando um controle remoto clonado. As câmeras de segurança registraram três suspeitos entrando no local, mas dois conseguiram fugir antes da chegada das autoridades. O detido já tinha seis passagens por roubo.

Em outro caso semelhante em Higienópolis, dois homens entraram em um condomínio de luxo após interagir com a portaria eletrônica e tentaram fugir usando uma chave de fenda quando o porteiro remoto bloqueou sua saída.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ocorreram 1.429 roubos e furtos a condomínios no primeiro semestre deste ano na cidade. Recentemente, foram presas 28 pessoas por crimes semelhantes na região metropolitana. Entre elas está Cleodson Leandro da Silva, acusado de planejar uma invasão que resultou no roubo de joias avaliadas em R$ 3 milhões.

