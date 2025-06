Copa do Mundo de Clubes da FIFA começa nos Estados Unidos Equipes brasileiras iniciam preparação para o torneio internacional Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 15h52 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h52 ) twitter

Fala Esporte: Veja quais times brasileiros vão jogar na Copa do Mundo de Clubes da FIFA

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA terá início nos Estados Unidos, com clubes brasileiros já em preparação. O Palmeiras realizou dois treinos em Greensboro, Carolina do Norte, e enfrentará o Porto de Portugal na fase de grupos. O Fluminense destacou-se ao vencer o Charleston Battery por 6 a 2, com Cano marcando duas vezes.

O Flamengo iniciou sua jornada para os Estados Unidos, pronto para enfrentar o Espérance da Tunísia. Já o Botafogo, com a recente inclusão de Arthur Cabral em sua equipe, estreará contra o Seattle Sounders.

