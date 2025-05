Corpo de Amanda Caroline é procurado no Rio Tietê após confissão de ex-marido Buscas se intensificam com uso de drones; irmãos estão presos por feminicídio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buscas pelo corpo de Amanda Caroline continuam no rio Tietê

As buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida continuam no Rio Tietê, São Paulo. Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, ex-marido da vítima, confessou o crime e contou com a ajuda do irmão Henrique para descartar o corpo no rio. Imagens de câmera mostram Amanda chegando sozinha em casa em Osasco, onde Carlos Eduardo já a aguardava. Após o crime, ele transportou o corpo até uma ponte entre Barueri e Carapicuíba.

As operações foram retomadas após interrupção por mau tempo e agora contam com drones e botes na barragem Edgar de Souza, em Santana de Parnaíba. Amanda e Carlos Eduardo foram casados por 16 anos e têm três filhos. A separação ocorreu dois meses atrás devido ao comportamento agressivo dele. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer os detalhes do feminicídio.

Assista em vídeo - Buscas pelo corpo de Amanda Caroline continuam no rio Tietê

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!