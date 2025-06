Corpo de Juliana Marins é resgatado após queda em penhasco na Indonésia Resgate envolveu alpinistas voluntários e durou 15 horas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 13h31 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai de Juliana Marins acompanha traslado do corpo da brasileira na Indonésia

O corpo de Juliana Marins foi resgatado na Indonésia após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjane. A operação de resgate durou 15 horas e contou com alpinistas voluntários que usaram cordas para chegar ao local da queda. Após o resgate, os alpinistas enfrentaram uma caminhada de cinco horas até a entrada do monte.

Um dos alpinistas passou a noite ao lado do corpo de Juliana, instalando uma âncora para evitar que escorregasse mais. Ele expressou pesar por não ter conseguido salvá-la. O pai de Juliana está em Jakarta para acompanhar o traslado do corpo ao Brasil.

A prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias e se comprometeu a arcar com os custos do traslado. A causa e a data exata da morte ainda estão sob investigação, enquanto a família agradeceu aos voluntários e manifestou insatisfação com uma suposta negligência no resgate, prometendo buscar justiça.

Assista ao vídeo - Pai de Juliana Marins acompanha traslado do corpo da brasileira na Indonésia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!