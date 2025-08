Corpos de trabalhadores são encontrados em mina de cobre no Chile após terremoto Terremoto de magnitude 4.2 causou desabamento na mina El Teniente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h50 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h50 ) twitter

Corpos de trabalhadores são encontrados em mina de cobre no Chile após terremoto

No Chile, equipes de resgate localizaram os corpos dos trabalhadores presos na mina El Teniente após um desabamento causado por um terremoto. O último corpo foi encontrado no domingo. O tremor de magnitude 4.2 ocorreu a uma profundidade de 500 metros na quinta-feira anterior, resultando na morte imediata de um trabalhador e de outros cinco ao longo do fim de semana.

A operação envolveu mais de seis socorristas que usaram equipamentos de GPS e realizaram perfurações em uma operação considerada de alto risco. Localizada a 120 km de Santiago, na Cordilheira dos Andes, a mina El Teniente é uma das maiores minas de cobre do mundo. Avaliações preliminares indicam que o tremor pode ter sido provocado por atividades subterrâneas na própria mina.

