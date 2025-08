Rainha da Discoteca, Gloria Gaynor retorna à música e traz novidades

A cantora Gloria Gaynor, aos 81 anos, retorna ao cenário musical com novos lançamentos. Conhecida por 'I Will Survive', ela busca atrair uma nova geração de ouvintes. Em entrevista, Gloria afirmou que a tecnologia atual impacta o processo criativo dos músicos.



