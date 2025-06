Crescimento do mercado de beleza atrai criminosos e produtos falsificados Casos de roubo e apreensão de produtos estéticos falsificados aumentam no Brasil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h25 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h25 ) twitter

Crescimento do mercado de beleza atrai criminosos e produtos falsificados

O mercado de beleza no Brasil tem atraído criminosos devido ao aumento nos casos de roubo e apreensão de produtos falsificados. Recentemente, em uma operação no Rio de Janeiro, foram apreendidas mais de 20 toneladas de produtos ilegais, além de embalagens e rótulos utilizados na fabricação clandestina. Um caminhão carregado com mercadorias falsas foi interceptado antes que fossem vendidas online.

No Aeroporto Internacional de São Paulo, cinco suspeitos roubaram uma carga de toxina botulínica avaliada em R$ 7 milhões. A carga importada da Holanda estava destinada a Barueri; porém, a polícia recuperou 80% dela e prendeu um suspeito.

O Brasil ocupa o quarto lugar global no mercado de beleza e cuidados pessoais, movimentando bilhões anualmente. Especialistas alertam para a importância de verificar a procedência dos produtos adquiridos, evitando preços muito baixos e comprando preferencialmente em sites oficiais das marcas. A Anvisa oferece um serviço para verificar a autenticidade dos produtos através do registro no site oficial.

Assista ao vídeo - Crescimento do mercado de beleza atrai criminosos e produtos falsificados

