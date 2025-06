Vídeo mostra único sobrevivente de acidente aéreo na Índia andando

Um Boeing 787 caiu em Ahmedabad, Índia, com 242 pessoas a bordo, incluindo 12 tripulantes. O voo seguia para Londres e tinha passageiros de várias nacionalidades, entre eles, 169 indianos e 53 britânicos. As equipes recuperaram uma das caixas- pretas, e as autoridades informaram que a identificação dos corpos será dificultada pela carbonização das vítimas. O avião perdeu altitude logo após a decolagem e caiu em um alojamento estudantil, causando uma explosão. A agência de segurança dos EUA enviará especialistas para investigar o acidente.



