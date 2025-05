Criminoso armado ameaça família com crianças na zona norte de São Paulo Câmera de segurança registra assalto a casal com filhos pequenos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 13h24 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminoso aponta arma para pai com bebê no colo durante assalto em SP; veja o vídeo

Na zona norte de São Paulo, um criminoso armado abordou um casal com dois filhos pequenos, incluindo um bebê de um ano. Após roubar o celular, o assaltante voltou a ameaçar o pai que segurava o bebê no colo. As imagens capturadas por uma câmera de segurança mobilizaram os moradores da região, que ajudaram a polícia a identificar e prender o suspeito dois dias depois. Ele foi encontrado com uma arma falsa e confessou planejar outros crimes na área.

Assista em vídeo - Criminoso aponta arma para pai com bebê no colo durante assalto em SP; veja o vídeo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!