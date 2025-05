Criminoso realiza série de assaltos a entregadores em Itaquaquecetuba Vítimas reagiram com ajuda de vizinhos; assaltante continua foragido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 14h09 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entregadores são alvo do mesmo criminoso na região metropolitana de São Paulo

Em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, um criminoso realizou vários assaltos direcionados a entregadores. Em um dos ataques, um entregador foi abordado em frente a uma casa. Com a ajuda de um vizinho armado com um pedaço de madeira, ele conseguiu afastar o assaltante que tentou roubar seu carro.

Outro incidente envolveu uma entregadora que se escondeu em uma residência para escapar do criminoso. Ele a seguiu, mas foi expulso por vizinhos que usaram cabos de vassoura para afugentá-lo. Até agora, o assaltante não foi encontrado pelas autoridades. As vítimas expressaram preocupação com sua segurança devido à possibilidade de represálias.

Assista em vídeo - Entregadores são alvo do mesmo criminoso na região metropolitana de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!