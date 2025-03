Criminosos arrombam porta e roubam dinheiro e produtos de mercado em Diadema (SP) Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/03/2025 - 13h21 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h00 ) twitter

Três criminosos arrombaram a porta de um mercado em Diadema, na Grande São Paulo, e roubaram produtos e dinheiro. Câmeras de segurança capturaram o momento no qual dois deles se aproximam da entrada, enquanto um terceiro vigiava a área externa. Dentro do mercado, o trio abriu o caixa, levando R$ 3 mil e diversas mercadorias, inclusive bebidas alcoólicas. O furto também resultou em danos à estrutura do estabelecimento.

