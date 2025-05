Criminosos usam cones para simular blitz em rodovia paulista Motoristas devem verificar uniformes e posicionamento de cones para evitar armadilhas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 13h49 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Falsa blitz: criminosos usam cones para simular operação e roubar veículos

Na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, cinco homens foram flagrados simulando uma blitz com cones para roubar motoristas. Alessandro, motorista de aplicativo, gravou a ação enquanto escapava com sua passageira Giovana. Ambos relataram o susto e o alívio por conseguirem evitar o ataque.

A concessionária da via colabora com a Polícia Civil, que investiga as imagens para identificar os suspeitos. A Secretaria de Segurança Pública intensificou o policiamento na área. Motoristas são orientados a verificar uniformes e o posicionamento dos cones para distinguir operações legítimas de armadilhas.

Assista em vídeo - Falsa blitz: criminosos usam cones para simular operação e roubar veículos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!