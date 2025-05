Adolescente de 15 anos é morto durante assalto; suspeitos fugiram sem levar nada

Lucas Teles Santana, de 15 anos, foi morto durante um assalto em São Paulo. Ele estava com o primo quando dois homens em uma moto se aproximaram. Câmeras registraram o momento do roubo. O primo entregou o celular, mas Lucas deixou cair e foi atingido no peito por um disparo. Os suspeitos fugiram sem levar nada. A morte do jovem foi confirmada na unidade de saúde onde ele foi levado. O velório e enterro estão marcados para esta segunda-feira (5).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!