Desaparecimento de amigos em Baldim levanta suspeitas de crime Sinais de violência encontrados na fazenda aumentam mistério Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 15h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desaparecimento misterioso de dois homens intriga Baldim, Minas Gerais

Na zona rural de Baldim, Minas Gerais, a polícia investiga o desaparecimento dos amigos Cândido Martins, conhecido como Duzinho, e Edmar Azevedo, chamado Zoião. Há quase dez dias sem serem vistos, indícios de violência foram encontrados na propriedade onde vivem.

Os dois moravam em casas separadas na fazenda Vargem Grande. Recentemente, Edmar ajudava Cândido devido a problemas de saúde. O carro de Cândido foi encontrado com vidro quebrado e marcas vermelhas no interior; documentos de Edmar estavam no veículo. Dentro da casa, os cômodos estavam revirados e do lado de fora havia uma camiseta ensanguentada e munição calibre 38.

Um relato afirma ter visto Cândido em uma padaria após o desaparecimento. A família suspeita que conflitos relacionados à venda ilegal de terras herdadas por Cândido e uma negociação não finalizada de caminhão possam estar ligados ao sumiço dos amigos.

Assista em vídeo - Desaparecimento misterioso de dois homens intriga Baldim, Minas Gerais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!