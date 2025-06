Descubra os mitos e verdades sobre cuidados com a saúde durante o frio Esclareça dúvidas comuns sobre cuidados nos dias frios Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h07 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h07 ) twitter

Descubra os mitos e verdades sobre cuidados com a saúde durante o frio

Com a chegada do inverno, aumentam as preocupações sobre práticas que ajudam a prevenir doenças. Entre as crenças populares estão evitar sair com cabelo molhado no frio e a ideia de que tomar sorvete pode causar dor de garganta.

Especialistas esclarecem que o frio em si não causa infecções; estas são provocadas por vírus ou bactérias. No entanto, ambientes fechados no inverno podem facilitar a proliferação de vírus. A ingestão de alimentos gelados, como sorvetes, é geralmente associada a dores de garganta, mas isso varia de pessoa para pessoa e não é uma regra geral.

Por outro lado, é verdade que o corpo gasta mais energia para se manter aquecido no frio, aumentando o metabolismo. Além disso, cuidados como o uso de protetor solar e a ingestão adequada de água continuam importantes mesmo no frio. As articulações podem sentir mais dor, exigindo precauções durante atividades físicas.

Essas informações ajudam a manter a saúde em dia durante o inverno sem cair em mitos populares.

Assista ao vídeo - Descubra os mitos e verdades sobre cuidados com a saúde durante o frio

