Desentendimentos entre criminosos marcam assassinato de empresários em SP

Suspeitos de matar casal no interior paulista levaram calote dos mandates

A investigação sobre o assassinato dos empresários José Eduardo Pavan e Rosana Ferrari revelou desentendimentos entre os criminosos devido a um pagamento combinado. Três suspeitos foram presos em São Carlos, totalizando sete detidos. Os advogados do casal são acusados de planejar o crime para se apropriar dos bens das vítimas, avaliados em R$ 15 milhões.

Durante a operação policial, uma pistola possivelmente usada no crime foi apreendida. As autoridades identificaram divergências sobre o pagamento aos executores, que não receberam o valor prometido. Mensagens obtidas após quebra de sigilo telefônico revelaram uma negociação envolvendo cerca de R$ 1,5 milhão para a execução do crime.

A defesa dos advogados nega qualquer envolvimento com o crime e afirma que eles não conheciam as vítimas. Os bens das vítimas permanecem bloqueados enquanto o caso segue em investigação.

