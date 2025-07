Despedida de Preta Gil reúne multidão no Rio de Janeiro Velório no Teatro Municipal antecede homenagens no circuito de blocos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 14h21 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h21 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Velório de Preta Gil aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de fãs, amigos e familiares.

Cerimônia pública ocorreu das 9h às 13h, seguida de homenagem no circuito de blocos da cidade.

Gilberto Gil compartilhou um vídeo em homenagem à filha nas redes sociais, expressando seu orgulho eterno.

Irmã Bela Gil e outros artistas também prestaram homenagens, enviando coroas de flores e mensagens de condolências.

Fãs, amigos e familiares prestam as últimas homenagens a Preta Gil

O velório de Preta Gil ocorreu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde fãs, amigos e familiares se reuniram para prestar suas últimas homenagens. A cerimônia pública começou às 9h e se encerrou às 13h. Após o velório, o corpo seguiu para uma homenagem no circuito de blocos no centro da cidade antes do sepultamento no cemitério da Penitência.

Gilberto Gil, pai da cantora, compartilhou um vídeo nas redes sociais em homenagem à filha, mostrando momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional. Na legenda, Gil expressou seu orgulho eterno por Preta.

Assista ao vídeo - Fãs, amigos e familiares prestam as últimas homenagens a Preta Gil

