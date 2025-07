Doc Investigação revela novas perspectivas sobre morte de Daniel Correa Entrevista com Edison Brittes pode alterar rumos do processo judicial Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h24 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h24 ) twitter

Doc Investigação aborda caso da morte do jogador Daniel Correia

O segundo episódio da nova temporada do Doc Investigação, exibido pela RECORD, aprofunda-se no caso da morte do jogador Daniel Correa. Edson Brittes, condenado a 42 anos de prisão, quebra um silêncio de sete anos em uma entrevista reveladora que pode influenciar o andamento do processo judicial.

Assista ao vídeo

