Donald Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica Condição comum em idosos não apresenta riscos graves à saúde do presidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h48

Donald Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica

A Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, uma condição que pode causar inchaço e hematomas nas mãos e pernas devido a falhas no fluxo sanguíneo. A doença é considerada benigna e é comum em pessoas acima dos 70 anos. Aos 79 anos, Trump passou por um ecocardiograma que indicou funções cardíacas normais, sem sinais de trombose profunda ou doenças arteriais. As funções renais também não estão comprometidas, segundo informações oficiais.

