Dores articulares aumentam com a queda de temperatura Entenda como o frio afeta as articulações e descubra formas de aliviar as dores Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h13 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frio agrava dores nas articulações; entenda

A queda nas temperaturas em São Paulo e no sul do Brasil está associada a um aumento nas dores articulares. O frio diminui a circulação sanguínea, tornando os líquidos sinoviais mais espessos e causando desconforto. Pessoas com condições preexistentes, como Andrea que sofre de espondiloartrose, relatam intensificação das dores durante esses períodos.

O ortopedista consultado explica que as baixas temperaturas fazem com que as pessoas adotem posturas mais rígidas devido ao espessamento dos líquidos entre as vértebras. Para aliviar esse incômodo, além dos medicamentos, recomenda-se manter o corpo aquecido através de compressas quentes e banhos aquecidos. Exercícios físicos e alongamentos diários também são eficazes para manter a mobilidade.

Assista ao vídeo - Frio agrava dores nas articulações; entenda

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!