Drones invadem Aeroporto de Guarulhos e causam fechamento do espaço aéreo Polícia investiga possível ligação com tráfico de drogas; voos são desviados Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h50 )

Drones fecham espaço aéreo no Aeroporto Internacional de Guarulhos e 20 voos são desviados

O Aeroporto Internacional de São Paulo teve suas operações interrompidas quando drones invadiram a cabeceira da pista, resultando no fechamento do espaço aéreo. Mais de 20 voos foram redirecionados para outros aeroportos, enquanto a Polícia Militar e a Polícia Federal investigam o caso, suspeitando de ligação com o tráfico de drogas.

Durante a invasão, pelo menos oito drones sobrevoaram a área, interrompendo as operações de pouso e decolagem. Os voos afetados foram desviados para aeroportos em Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Após cerca de uma hora, o aeroporto foi reaberto.

A Polícia Militar utilizou um helicóptero para tentar localizar os operadores dos drones, mas nenhum suspeito foi identificado. Tijolos de pasta base, material para produção de cocaína, foram encontrados na área, levantando suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

Passageiros que perderam seus voos enfrentam longas filas para obter informações sobre o reagendamento. Operadores de drones em áreas restritas, como aeroportos, podem enfrentar penas de dois a cinco anos de prisão, além de multas e destruição dos equipamentos.

Assista ao vídeo - Drones fecham espaço aéreo no Aeroporto Internacional de Guarulhos e 20 voos são desviados

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!