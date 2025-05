Eduardo Costa revela queda de cabelo devido a anabolizantes Cantor realiza transplante capilar para corrigir falhas causadas por uso excessivo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 12h34 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h34 ) twitter

Eduardo Costa revela queda de cabelo por uso de anabolizantes

O cantor Eduardo Costa compartilhou que enfrentou uma significativa queda de cabelo devido ao uso excessivo de anabolizantes no passado. Para solucionar o problema, ele optou por um transplante capilar, cujo resultado completo é esperado em três a quatro meses. Durante um show recente, ele apareceu com a cabeça raspada, consequência do procedimento ainda em cicatrização.

Especialistas recomendam evitar essas substâncias fora de competições esportivas devido aos riscos à saúde. Casos como o do ex-fisiculturista Luiz ilustram esses efeitos; ele notou queda capilar após anos de uso e optou por raspar a cabeça. Após consulta médica, foi indicado transplante capilar como tratamento viável.

