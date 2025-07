Elevador despenca em hospital de Belém com profissionais de saúde Incidente no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo não deixou feridos graves Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h30 ) twitter

Elevador despenca em hospital no Pará e profissionais de saúde ficam presos

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, um elevador caiu com 11 profissionais de saúde a bordo, incluindo técnicos de enfermagem. O elevador subiu até o último andar antes de descer rapidamente e travar. Colegas ajudaram no resgate dos ocupantes presos, e não houve ferimentos graves. A Secretaria de Estado de Saúde Pública informou que o incidente foi causado por sobrepeso detectado pelo sistema de segurança do elevador e destacou que há manutenção preventiva regular dos equipamentos.

