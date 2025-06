Empresário é morto durante assalto em São Paulo Francisco Filippo foi baleado dentro de sua residência Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h28 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h28 ) twitter

Polícia de SP investiga assassinato de dono de construtora

A polícia investiga a morte de Francisco Filippo, empresário do setor de construção civil, assassinado em sua casa em um bairro nobre de São Paulo. Criminosos invadiram a residência e encontraram Filippo na sala de jantar. Mesmo sem reação da vítima, ele foi baleado pelos assaltantes. Joias da esposa foram roubadas antes da fuga dos criminosos.

O comportamento suspeito do veículo utilizado pelos assaltantes chamou a atenção de pedestres e seguranças, levando à notificação à polícia. O carro foi abandonado nas proximidades do local do crime. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis e o imóvel passou por perícia.

