Empresário é morto em emboscada em Guarulhos Arcilon Silva foi assassinado ao entrar em sua caminhonete Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h59 )

Polícia investiga assassinato de empresário em Guarulhos

Um empresário foi assassinado ao ser emboscado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Arcilon Silva, proprietário de uma serralheria, foi surpreendido por um atirador ao entrar em sua caminhonete. Câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso, que aguardava em outro veículo, disparou contra a vítima após uma falha inicial da arma.

A polícia está em busca de mais imagens de câmeras de monitoramento para esclarecer o crime. A perícia já foi realizada no veículo da vítima. Até o momento, não há informações sobre a motivação do assassinato e nenhuma testemunha foi ouvida. A investigação trabalha com a hipótese de um crime premeditado, mas ainda precisa de mais evidências para identificar o atirador ou um possível mandante.

Assista ao vídeo - Polícia investiga assassinato de empresário em Guarulhos

