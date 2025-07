Erro policial resulta em morte de marceneiro em São Paulo Guilherme Dias Ferreira foi confundido com ladrão ao sair do trabalho Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h23 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h23 ) twitter

Policial que matou jovem marceneiro por engano é afastado

Guilherme Dias Ferreira, um marceneiro de 26 anos, foi morto por um policial militar em São Paulo após ser erroneamente identificado como ladrão enquanto corria para pegar um ônibus após o trabalho. O policial Fábio Pereira de Almeida atirou em Guilherme sem confirmar sua identidade, acreditando que ele fosse parte de um grupo criminoso que havia abandonado uma moto na área.

No momento do incidente, Guilherme havia registrado sua saída do trabalho e compartilhado uma foto em um aplicativo de mensagens. Um colega de trabalho também foi detido erroneamente pelo policial, mas foi liberado após prestar depoimento.

Fábio Pereira de Almeida foi solto após pagar fiança e afastado do serviço operacional. Ele responderá por homicídio culposo, enquanto o caso continua sob investigação pelo departamento de homicídios e proteção à pessoa, com apoio da polícia militar. A defesa do policial aguarda o progresso das investigações para se manifestar. A família de Guilherme preferiu não dar entrevistas ao Fala Brasil.

