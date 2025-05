Esbarrão entre homem e motoboy termina em briga em Marataízes Conflito entre dois homens ocorreu após esbarrão na calçada Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 12h21 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h21 ) twitter

Homem esbarra em motoboy e inicia briga em Marataízes, no Espírito Santo

Um esbarrão entre um homem de camisa preta e um motoboy em Marataízes, no Espírito Santo, resultou em uma briga. A troca de palavras rapidamente evoluiu para agressão física, com o motoboy sendo atacado várias vezes até que a intervenção de outras pessoas conseguiu separar os envolvidos. As razões por trás do incidente não foram esclarecidas, pois não foi possível contatar os participantes para obter mais detalhes.

