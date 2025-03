Escola de Teatro Bolshoi no Brasil apresenta produção inédita para comemorar 25 anos de história Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/03/2025 - 13h40 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h01 ) twitter

A Escola de Teatro Bolshoi no Brasil comemora 25 anos com uma apresentação inédita do balé 'O Lago dos Cisnes', em Joinville (SC). Amanda Gomes, formada na escola, brilha como a primeira bailarina na Ópera de Kazan, na Rússia. A escola formou 480 bailarinos que atuam em 26 países em 25 anos de história. Com mais de 100 bailarinos, a coreografia do Lago dos Cisnes é assinada por Vladimir Vasiliev, patrono fundador da escola, trazendo ao Brasil sua celebrada versão do clássico.

