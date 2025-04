Especialistas destacam benefícios do cochilo após o almoço Dormir levemente por até meia hora à tarde melhora a memória e previne doenças cardíacas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 13h12 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h12 ) twitter

Especialistas afirmam que cochilo após o almoço faz bem à saúde

O hábito de cochilar após o almoço é comum entre muitos brasileiros e pode trazer vários benefícios à saúde. Especialistas afirmam que um descanso breve de até meia hora no início da tarde melhora a memória, reduz o estresse e ajuda na prevenção de doenças cardíacas. No entanto, é importante que esse cochilo seja moderado para não prejudicar o sono noturno.

A Academia Brasileira do Sono ressalta que um cochilo curto pode aumentar a produtividade e manter o bom humor. Estudos indicam que ele também ajuda a reduzir a pressão arterial. Contudo, dormir por muito tempo durante o dia pode causar dores de cabeça e indisposição. Além disso, cochilos frequentes podem indicar problemas com a qualidade do sono noturno.

Para pessoas como Vanderlei e Marcelo, que incorporaram o cochilo em suas rotinas diárias, essa prática ajuda a manter a produtividade. Já para outros, como Rejane, que se sente disposta durante todo o dia sem precisar descansar à tarde, é importante respeitar seu próprio ritmo corporal. Manter um padrão regular de sono é essencial para uma boa saúde mental e física.

